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Video: Слід: 142 серія дивитися онлайн – 10.09.2021

Серіал Слід - 142 серія від 10.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 142 вже на сайті СТБ
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Месник у серіалі Слід 142 серія від 10.09.2021 наводить усе більше страху на ОСА. Тим паче на Ольгу Косач. Саме їй він грозиться помститися. Але за що? Агенти підняли всі минулі справи слідчої та натрапили на одне з них, пов’язане з каналом ТКНН. Кілька років тому Косач була свідком звинувачення по справі телеканалу. Тоді редакція своїми сюжетами перешкоджала розслідуванню резонансної справи. А в 142 серії серіалу Слід Косач згадала: на ТКНН наклали величезний штраф, за який власник каналу грозив помститися їй. А найцікавіше те, що саме на каналі ТКНН транслюють відео з заручниками та погрозами терористів. Збіг? Чи канал причетний до низки зникнень? Не пропустіть більше подробиць – дивіться онлайн серіал Слід 142 серія від 10.09.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 141 серія від 10.09.2021

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