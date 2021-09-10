Ви дивитеся онлайн серіал Слід 141 серія від 10.09.2021 на сайті СТБ!

Цього разу злочинцям вдалося знайти ахіллесову п’яту ОСА. Просто посеред білого дня, у парку, зловмисники викрали малолітнього сина Марії Небесної Михайлика! Операція була спланована до дрібниць. Бабусю хлопчика Віру Петрівну майстерно відволікли, Михайлу нібито зателефонував батько та пообіцяв зустрітися, а на телефон Віри Петрівни надійшла смс від сина. Мовляв, в 141 серії серіалу Слід від 10.09.2021 він проведе час із малим. От тільки насправді Михайло потрапив у небезпечну пастку…

Не знаючи, що відбулося, слідчі були сконцентровані на новій справі. У парку знайдені мертві чоловік і жінка. Їхні тіла вкриті яскраво вираженими венами, а під час огляду Небесна та Косач виявити дивні тавро – смайлики. Здається, хтось надсилає їм знаки… Що вони можуть означати? Дивіться онлайн серіал Слід 141 серія від 10.09.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 140 серія від 09.09.2021