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На этот раз преступникам удалось найти ахиллесову пяту ОСА. Прямо посреди белого дня, в парке, злоумышленники похитили малолетнего сына Марии Небесной Миши! Операция была спланирована до мелочей. Бабушку мальчика Веру Петровну искусно отвлекли, Михаилу якобы позвонил отец и пообещал встретиться, а на телефон Веры Петровны поступила смс от сына. Мол, в 141 серии сериала Слід от 10.09.2021 он проведет время с мальчиком. Вот только на самом деле Михаил попал в опасную ловушку…

Не зная, что произошло, следователи были сконцентрированы на новом деле. В парке найдены мертвые мужчина и женщина. Их тела покрыты ярко выраженными венами, а при осмотре Небесная и Косач выявят странные клейма – смайлики. Кажется, кто-то посылает им знаки… Что они могут означать? Смотрите онлайн сериал Слід 141 серия от 10.09.2021 на СТБ.

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