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Анна Лукашук позвонила матери с мольбой о помощи и исчезла. Перепуганная мать пыталась звонить дочери, но та не отвечала. Через пять дней женщина пришла в офис ОСА. Она не может обратиться в полицию, потому что ей не разрешает муж , мэр города Ярославск Владимир Лукашук. Скоро выборы, а он хочет пойти на второй срок. Неужели это и стало причиной исчезновения его дочери в 140 серии сериала Слід?

Взявшись за расследование, сотрудники ОСА обнаружили, что пропавшая Аня лечилась в Швейцарии от наркозависимости. Они также встретились с отцом девушки, но тот вел себя странно. Может ли он быть связан с исчезновением собственной дочери? Смотрите в сериале Слід 140 серия онлайн.

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