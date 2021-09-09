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Video: Слід: 140 серия смотреть онлайн – 09.09.2021

Сериал След - 140 серия от 09.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 140 уже на сайте СТБ
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Анна Лукашук позвонила матери с мольбой о помощи и исчезла. Перепуганная мать пыталась звонить дочери, но та не отвечала. Через пять дней женщина пришла в офис ОСА. Она не может обратиться в полицию, потому что ей не разрешает муж , мэр города Ярославск Владимир Лукашук. Скоро выборы, а он хочет пойти на второй срок. Неужели это и стало причиной исчезновения его дочери в 140 серии сериала Слід?

Взявшись за расследование, сотрудники ОСА обнаружили, что пропавшая Аня лечилась в Швейцарии от наркозависимости. Они также встретились с отцом девушки, но тот вел себя странно. Может ли он быть связан с исчезновением собственной дочери? Смотрите в сериале Слід 140 серия онлайн.

Смотрите онлайн Слід – 139 серия от 08.09.2021

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