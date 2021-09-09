Дивіться онлайн гостросюжетний детектив Слід 140 серія від 09.09.2021 на офіційному сайті СТБ!

Анна Лукашук зателефонувала матері з благанням про допомогу і зникла. Перелякана мати намагалася дзвонити доньці, але та не відповідала. Через п'ять днів жінка прийшла в офіс ОСА. Вона не може звернутися в поліцію, тому що їй не дозволяє чоловік, мер міста Ярославський Володимир Лукашук. Скоро вибори, а він хоче піти на другий строк. Невже це і стало причиною зникнення його дочки в 140 серії серіалу Слід?

Взявшись за розслідування, співробітники ОСА виявили, що зникла Аня лікувалася в Швейцарії від наркозалежності. Вони також зустрілися з батьком дівчини, але той поводився дивно. Чи може він бути пов'язаний зі зникненням власної дочки? Дивіться в серіалі Слід 140 серія онлайн.

Дивіться онлайн Слід – 139 серія від 08.09.2021