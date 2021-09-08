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Video: Слід: 139 серія дивитися онлайн – 08.09.2021

Серіал Слід - 139 серія від 08.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 139 вже на сайті СТБ
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ОСА в серіалі Слід 139 серія від 08.09.2021 розслідувала вбивство 11-річного Матвія Руденка, якого знайшли мертвим у лісосмузі. На тілі хлопчика виявлено численні синці, деяким з них уже по кілька днів. А на шиї – ремінь вітчима Миколи. Сліди паска та ударів із точністю збігаються. І найцікавіше: сусіди в 139 серії детективного серіалу Слід розповіли, що напередодні смерті Матвія Микола добряче побив хлопчика, і той втік із дому пізно ввечері. Невже вітчим наважився вбити пасинка?

На допиті Микола переконував слідчих: він усім серцем любив Матвія, а руку підіймав за діло. Мовляв, хлопець часто співав у квартирі та постійно будив молодшу сестру, а такий метод виховання точно зробив би з нього справжнього чоловіка. А на той фатальний день чоловік буцімто має альбі – він був удома, грав у шахи з грузином. Але чи підтвердиться це? Дивіться онлайн серіал Слід 139 серія від 08.09.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 138 серія від 07.09.2021

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