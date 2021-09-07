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Video: Слід: 138 серія дивитися онлайн – 07.09.2021

Серіал Слід - 138 серія від 07.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 138 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн серіал Слід 138 серія онлайн на офіційному сайті СТБ! Співробітники ОСА візьмуться за розслідування вбивства звичайної шкільної вчительки. Невже хтось із двієчників розлютився настільки, що вирішив позбавити життя викладачку? Або ж жінка була не така проста? Дізнайтеся в серіалі Слід 138 серія!

Олександра Сергіївна була вчителькою математики. У неї не було сім’ї, і вона завжди жартувала, що буде працювати в школі до самої смерті. Вона навіть не уявляла, наскільки була права! Як пов’язано вбивство вчительки і погана характеристика, яку вона написала на сім’ю одного з учнів? Невже це була помста? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Слід 138 серія від 07.09.2021 онлайн.

 Дивіться онлайн Слід – 137 серія від 06.09.2021

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