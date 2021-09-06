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Video: Слід: 137 серія дивитися онлайн – 06.09.2021

Серіал Слід - 137 серія від 06.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 137 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся онлайн серіал Слід 137 серія від 06.09.2021 на СТБ.

Слідчих терміново викликали на нове місце злочину. У дворі знайдено тіло Марини Григоренко. Жінка саме поверталася з купою продуктів з магазину, як раптом у грудну клітку вона отримала три глибокі удари мисливським ножем. Найбільше у 137 серії детективу Слід 2021 слідчих здивували монета номіналом 5 копійок між зубами загиблої та відсутність однієї сережки у вусі. Ярік помітно напружився від таких знахідок… З чого б це? Дізнайтеся просто зараз!

Перший підозрюваний – чоловік Марини, Борис Григоренко. У його машині знайдемо сліди крові, мисливський ніж, форма леза якого збігається з характером ран, і найголовніше: у квартирі також були плями крові. Можливо, це збіг? Не пропустіть продовження розслідування – дивіться онлайн серіал Слід 137 серія від 06.09.2021.

Дивіться онлайн Слід – 136 серія від 02.09.2021

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