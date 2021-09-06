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Следователей срочно вызвали на новое место преступления. Во дворе найдено тело Марины Григоренко. Женщина как раз возвращалась с кучей продуктов из магазина, как вдруг в грудную клетку она получила три глубоких удара охотничьим ножом. Больше всего в 137 серии детектива Слід 2021 следователей удивили монета номиналом 5 копеек между зубами погибшей и отсутствие одной серьги в ухе. Ярик заметно напрягся от таких находок… С чего бы это? Узнайте прямо сейчас!

Первый подозреваемый – муж Марины, Борис Григоренко. В его машине найдем следы крови, охотничий нож, форма лезвия которого совпадает с характером ран, и самое главное: в квартире также были пятна крови. Возможно, это совпадение? Не пропустите продолжение расследования – смотрите онлайн сериал Слід 137 серия от 06.09.2021.

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