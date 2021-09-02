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Video: Слід: 136 серия смотреть онлайн – 02.09.2021

Сериал След - 136 серия от 02.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 136 уже на сайте СТБ
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В 136 серии детектива Слід сотрудники ОСА займутся поисками Ивана Пронина. Парень был волонтером – помогал старикам, а также искал места боев Второй мировой войны для организации перезахоронений. Иван и его друзья старались помогать людям. Кто же мог захотеть избавиться от парня, который не делал ничего плохого? Узнайте в 136 серии остросюжетного детектива Слід!

Девушка Ивана Светлана, молодая журналистка, обращается за помощью в ОСА, ведь в полиции не захотели принимать ее заявление о пропаже человека. Света уверена: с Иваном произошло что-то плохое. Он не мог просто так исчезнуть, не сказав ей ни слова. Какие тайны скрывал Иван и зачем он занимался волонтерством? О каком «ключе к богатству» говорил парень до своего исчезновения? Смотрите в сериале Слід 136 серия онлайн.

Смотрите онлайн Слід – 135 серия от 01.09.2021

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