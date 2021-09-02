Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 136 серія дивитися онлайн – 02.09.2021

Серіал Слід - 136 серія від 02.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 136 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Слід |Серия 135 |01.09.2021| Сезон 1
Слід: 135 серія дивитися онлайн – 01.09.2021...
Слід |Серия 134 |31.08.2021| Сезон 1
Слід: 134 серія дивитися онлайн – 31.08.2021...
Слід |Серия 133 |30.08.2021| Сезон 1
Слід: 133 серія дивитися онлайн – 30.08.2021...
Слід |Серия 132 |08.07.2021| Сезон 1
Слід: 132 серія дивитися онлайн – 08.07.2021...
Слід |Серия 131 |07.07.2021| Сезон 1
Слід: 131 серія дивитися онлайн – 07.07.2021...
Слід |Серия 130 |06.07.2021| Сезон 1
Слід: 130 серія дивитися онлайн – 06.07.2021...
Слід | 02.09.2021 | Сезон 1

У 136 серії детектива Слід співробітники ОСА займуться пошуками Івана Проніна. Хлопець був волонтером – допомагав людям похилого віку, а також шукав місця боїв Другої світової війни для організації перепоховання. Іван і його друзі намагалися допомагати людям. Хто ж міг захотіти позбутися хлопця, який не робив нічого поганого? Дізнайтеся в 136 серії гостросюжетного детектива Слід!

Дівчина Івана Світлана, молода журналістка, звертається за допомогою в ОСА, адже в поліції не захотіли приймати її заяву про зникнення людини. Свєта упевнена: з Іваном сталося щось погане. Він не міг просто так зникнути, не сказавши їй ні слова. Які таємниці приховував Іван і навіщо він займався волонтерством? Про який «ключі до багатства» говорив хлопець до свого зникнення? Дивіться в серіалі Слід 136 серія онлайн.

 Дивіться онлайн Слід – 135 серія від 01.09.2021

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send