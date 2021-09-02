У 136 серії детектива Слід співробітники ОСА займуться пошуками Івана Проніна. Хлопець був волонтером – допомагав людям похилого віку, а також шукав місця боїв Другої світової війни для організації перепоховання. Іван і його друзі намагалися допомагати людям. Хто ж міг захотіти позбутися хлопця, який не робив нічого поганого? Дізнайтеся в 136 серії гостросюжетного детектива Слід!

Дівчина Івана Світлана, молода журналістка, звертається за допомогою в ОСА, адже в поліції не захотіли приймати її заяву про зникнення людини. Свєта упевнена: з Іваном сталося щось погане. Він не міг просто так зникнути, не сказавши їй ні слова. Які таємниці приховував Іван і навіщо він займався волонтерством? Про який «ключі до багатства» говорив хлопець до свого зникнення? Дивіться в серіалі Слід 136 серія онлайн.

Дивіться онлайн Слід – 135 серія від 01.09.2021