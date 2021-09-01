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Video: Слід: 135 серія дивитися онлайн – 01.09.2021

Серіал Слід - 135 серія від 01.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 135 вже на сайті СТБ
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У детективі Слід 135 серія від 01.09.2021 розігралися не на жарт шпигунські пристрасті! Дівчина розмовляла з подружкою по телефону і випадково стала свідком незвичайного злочину. Повз неї пробіг чоловік у білій масці, а за ним – розлючений переслідувач.

Чоловіка в білій масці виявили повішеним. Співробітники ОСА в 135 серії серіалу Слід беруться за розслідування цієї справи. «Суперагент» в білій масці виявився колишнім правоохоронцем. Які секрети він приховував? Чому в СБУ засекретила всю інформацію про екс-слідчого? За вухом у чоловіка виявили міні-камеру, а на тілі – незвичайний пластичний грим.

Хто переслідував колишнього слідчого Сергія Нижника? І чому він виглядав, як агент 007? Дізнаєтесь просто зараз – дивіться серіал Слід 135 серія онлайн.

Дивіться онлайн Слід – 134 серія від 31.08.2021

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