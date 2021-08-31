Ви дивитеся онлайн гостросюжетний серіал Слід 134 серія від 31.08.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Детективи ОСА направили всі свої сили для розслідування чергового злочину. Два місяці тому 28-річна Яна Квасневська була викрадена. Тоді вона якраз була на тренуванні з боксу, але додому так і не повернулася. На стоянці спорткомплексу було знайдено автівку дівчини. Найдивніше те, що ключі залишилися у замку запалювання…

У 134 серії детективу Слід від 31.08.2021 слідчим вдалося знайти Яну, але мертвою. Де вона перебувала весь час? З ким і що їй довелося пережити? Не пропустіть розслідування страшного вбивства – дивіться онлайн серіал Слід 134 серія від 31.08.2021.

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