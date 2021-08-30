Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 133 серія від 30.08.2021, в якому детективи ОСА знову опиняться на десять кроків попереду злочинця.

У місті Духів почалося полювання на жадібних корупціонерів. Невідомі шантажисти надягають на шиї чиновників спеціальні браслети з таймером і вибухівкою. Робін Гуди вимагають від нечесних політиків публічного покаяння, а також віддати всі поцуплені гроші в місцеві благодійні фонди. Чиновники не поспішають прощатися зі своїми майном, і один з них звертається за допомогою до Ольги Косач. Однак Особливій слідчій агенції не вдається врятувати його життя, і тепер детективам необхідно знайти нову жертву шантажистів і зупинити ланцюжок смертей. Все це не пропустіть в серіалі Слід 133 серія від 30.08.2021 на сайті СТБ.

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