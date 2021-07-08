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Video: Слід: 132 серія дивитися онлайн – 08.07.2021

Серіал Слід - 132 серія від 08.07.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 132 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн детективний серіал Слід 132 серія від 08.07.2021 на сайті СТБ. У приватному будинку, який здається подобово, знаходять тіло лінгвіста Миколи Борисюка. Чоловікові вкололи снодійне і залишили в скрині, в якій він задихнувся. Але дивно інше – чоловік був одягнений у жіноче вбрання, а на його обличчі був яскравий макіяж. У серіалі Слід 2021 детективи ОСА з’ясовують, що нещодавно Борисюк отримав престижну премію «Золотий фенікс» за винахід штучної мови. І саме на ній перед смертю він надряпав на кришці скрині дивний напис: «Цезар вбив Брута». Як це послання пов’язано зі смертю Борисюка? І кому знадобилося вбивати лінгвіста? У всьому цьому спробують розібратися детективи ОСА в серіалі Слід 132 серія від 08.07.2021.

Дивіться онлайн Слід – 131 серія від 07.07.2021

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