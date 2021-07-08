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Video: Слід: 132 серия смотреть онлайн – 08.07.2021

Сериал След - 132 серия от 08.07.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 132 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн детективный сериал Слід 132 серия от 08.07.2021 на сайте СТБ. В частном доме, который сдается посуточно находят тело лингвиста Николая Борисюка. Мужчине вкололи снотворное и оставили в сундуке, в котором он задохнулся. Но странно другое – мужчина был одет в женское платье, а на его лице был яркий макияж. В сериале Слід 2021 детективы ОСА выясняют, что недавно Борисюк получил престижную премию «Золотой феникс» за изобретение искусственного языка. И именно на нем перед смертью нацарапал на крышке сундука странную надпись: «Цезарь убил Брута». Как это послание связано со смертью Борисюка? И кому понадобилось убивать лингвиста? Во всем этом попробуют разобраться детективы ОСА в сериале Слід 132 серия от 08.07.2021.

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