Смотрите онлайн детективный сериал Слід 132 серия от 08.07.2021 на сайте СТБ. В частном доме, который сдается посуточно находят тело лингвиста Николая Борисюка. Мужчине вкололи снотворное и оставили в сундуке, в котором он задохнулся. Но странно другое – мужчина был одет в женское платье, а на его лице был яркий макияж. В сериале Слід 2021 детективы ОСА выясняют, что недавно Борисюк получил престижную премию «Золотой феникс» за изобретение искусственного языка. И именно на нем перед смертью нацарапал на крышке сундука странную надпись: «Цезарь убил Брута». Как это послание связано со смертью Борисюка? И кому понадобилось убивать лингвиста? Во всем этом попробуют разобраться детективы ОСА в сериале Слід 132 серия от 08.07.2021.

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