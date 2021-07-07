Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 131 серия от 07.07.2021, в котором детективы ОСА расследуют убийство бездомного, чье тело было найдено в парке. Однако вскоре выясняется, что потрепанный и грязный мужчина вовсе не бездомный, а топ-менеджер крупной компании Юрий Шинкарев. Его сотрудники рассказали детективам, что неделю назад Юрий сообщил о своей болезни и с тех пор не появлялся на работе. А судя по счетам Шинкарева, мужчина недавно взял крупный кредит в банке и перед смертью обналичил все деньги. Но как так вышло, что бизнесмен с огромным состоянием какое-то время жил на улице? И за что его убили? В этой запутанной истории разберутся детективы ОСА в сериале Слід 131 серия от 07.07.2021.

Смотрите онлайн Слід – 130 серия от 06.07.2021