Смотрите онлайн детективный сериал Слід 130 серия от 06.07.2021 на сайте СТБ. Сотрудники ОСА занимаются поисками убийцы электрика Романа Байды, чье тело было найдено в поселке Гребинка. Причина смерти – удушье из-за попадания золотых сережек в трахеи. В сериале Слід 2021 девушка Романа рассказала, что умоляла мужчину закодироваться, так как его пристрастие к курению сильно испортило здоровье. Однако Байда решил не идти к врачу, а воспользовался услугами гадалки Ланы, и именно с ней отправился в Гребинку. Но позже выяснилось, что Лана уже некоторое время лежит в больнице и никак не могла сопровождать Романа. Тогда кто отвез жертву в поселок? И зачем кому-то понадобилось убивать простого электрика? Во всем этом разберутся детективы ОСА в сериале Слід 130 серия от 06.07.2021 прямо сейчас.

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