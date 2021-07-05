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Video: Слід: 129 серия смотреть онлайн – 05.07.2021

Сериал След - 129 серия от 05.07.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 129 уже на сайте СТБ
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В остросюжетном сериале Слід 129 серия от 05.07.2021 детективы ОСА расследуют исчезновение двух ученых – профессора Игоря Голобородько и его ассистентки Киры Кузьменко. На месте, где ученые проводили эксперимент по созданию искусственной молнии, детективы находят лишь две кучки пепла. В сериале Слід 2021 выясняется, что Голобородько уже давно получал письма с предложением продать его патент, однако ученый не мог этого сделать. Все его исследования проводились на базе государственной лаборатории, а значит Голобородько не владел патентами на свои изобретения. Детективы предполагают, что Игорь Константинович и его ассистентка Кира могли инсценировать свою смерть, чтобы уехать за границу и продолжить эксперименты. Но так ли это на самом деле? И чей тогда прах нашли сотрудники ОСА? Ответы на эти вопросы вы найдете в сериале Слід 129 серия от 05.07.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Слід – 128 серия от 01.07.2021

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