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Video: Слід: 129 серія дивитися онлайн – 05.07.2021

Серіал Слід - 129 серія від 05.07.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 129 вже на сайті СТБ
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У гостросюжетному серіалі Слід 129 серія від 05.07.2021 детективи ОСА розслідують зникнення двох вчених – професора Ігоря Голобородька і його асистентки Кіри Кузьменко. На місці, де вчені проводили експеримент зі створення штучної блискавки, детективи знаходять лише дві купки попелу. У серіалі Слід 2021 з’ясовується, що Голобородько вже давно отримував листи з пропозицією продати його патент, однак учений не міг цього зробити. Всі його дослідження проводилися на базі державної лабораторії, а значить Голобородько не володів патентами на свої винаходи. Детективи припускають, що Ігор Костянтинович і його асистентка Кіра могли інсценувати свою смерть, щоб виїхати за кордон і продовжити експерименти. Але чи так це насправді? І чий тоді прах знайшли співробітники ОСА? Відповіді на ці запитання ви знайдете в серіалі Слід 129 серія від 05.07.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 128 серія від 01.07.2021

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