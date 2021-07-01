Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 128 серія від 01.07.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА розслідують вбивство Яни Рикової, чиє тіло було знайдено в заміському особняку. Її подруга Віка розповіла, що п’ять років тому Яна народила доньку Соломію від відомого, але одруженого бізнесмена Едуарда Ковальського, який всі ці роки повністю утримував Яну і її доньку. Також разом з Риковою постійно знаходився її брат Артем, але пізніше батьки дівчини повідомили детективам, що Артем не був родичем Яни – він був її нареченим. А тест ДНК показує, що Едуард Ковальський не є біологічним батьком Соломії. Чи став цей колообіг брехні причиною смерті Яни Рикової? У цьому розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 128 серія від 01.07.2021.

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