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Video: Слід: 128 серія дивитися онлайн – 01.07.2021

Серіал Слід - 128 серія від 01.07.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 128 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 128 серія від 01.07.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА розслідують вбивство Яни Рикової, чиє тіло було знайдено в заміському особняку. Її подруга Віка розповіла, що п’ять років тому Яна народила доньку Соломію від відомого, але одруженого бізнесмена Едуарда Ковальського, який всі ці роки повністю утримував Яну і її доньку. Також разом з Риковою постійно знаходився її брат Артем, але пізніше батьки дівчини повідомили детективам, що Артем не був родичем Яни – він був її нареченим. А тест ДНК показує, що Едуард Ковальський не є біологічним батьком Соломії. Чи став цей колообіг брехні причиною смерті Яни Рикової? У цьому розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 128 серія від 01.07.2021.

Дивіться онлайн Слід – 127 серія від 30.06.2021

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