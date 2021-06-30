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Video: Слід: 127 серія дивитися онлайн – 30.06.2021

Серіал Слід - 127 серія від 30.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 127 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн на сайті СТБ детективний серіал Слід 127 серія від 30.06.2021. Співробітники ОСА розслідують вбивство молодої пари – Мирослава і Ірини Снісерчуків. Нещодавно у них народилася дитина, проте на місці злочину детективи не знаходять немовля. Підозра падає на найкращого друга Снісерчуків Назара Ромашина, який був закоханий в Ірину і ревнував її до чоловіка. У серіалі Слід 2021 детективи знаходять у квартирі Мирослава та Ірини сиву волосину, і виявилося, що вона належить безхатьку, який пограбував Снісерчуків вже після їхньої смерті. Також чоловік розповів співробітникам ОСА, що незадовго до вбивства пари чув крики Ірини з їхньої квартири. Що ж сталося в той нещасливий вечір? І куди поділася новонароджена дитина Снісерчуків? Все це з’ясують детективи ОСА в серіалі Слід 127 серія від 30.06.2021.

Дивіться онлайн Слід – 126 серія від 29.06.2021

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