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Video: Слід: 127 серия смотреть онлайн – 30.06.2021

Сериал След - 127 серия от 30.06.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 127 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн на сайте СТБ детективный сериал Слід 127 серия от 30.06.2021. Сотрудники ОСА расследуют убийство молодой пары – Мирослава и Ирины Снисерчуков. Недавно у них родился ребенок, однако на месте преступления детективы не находят младенца. Подозрение падает на лучшего друга Снисерчуков Назара Ромашина, который был влюблен в Ирину и ревновал ее к мужу. В сериале Слід 2021 детективы находят в квартире Мирослава и Ирины седой волос, и оказалось, что он принадлежит бездомному, который ограбил Снисерчуков уже после их смерти. Также мужчина рассказал сотрудникам ОСА, что незадолго до убийства пары слышал крики Ирины из их квартиры. Что же произошло в тот злополучный вечер? И куда делся новорожденный ребенок Снисерчуков? Все это выяснят детективы ОСА в сериале Слід 127 серия от 30.06.2021.

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