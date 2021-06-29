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Video: Слід: 126 серия смотреть онлайн – 29.06.2021

Сериал След - 126 серия от 29.06.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 126 уже на сайте СТБ
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В сериале Слід 126 серия от 29.06.2021 в ОСА обращается студент Иван Солошенко, который утверждает, что его сестру похитили. Детективы выяснили, что отец Соломии и Ивана очень обеспеченный человек, и в случае смерти девушки ее брату досталось бы все. Также детективы ОСА находят в доме Ивана много следов крови, но Солошенко объясняет это тем, что накануне его девушка Мила порезала здесь ногу. Однако экспертиза показывает, что кровь в квартире Ивана не принадлежит его возлюбленной. Но тогда чья же она? Не мог ли Солошенко убить сестру и подстроить ее похищение, чтобы повести детективов по ложному пути? Это выяснят сотрудники ОСА в сериале Слід 126 серия от 29.06.2021.

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