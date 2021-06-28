Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 125 серия от 28.06.2021 на сайте СТБ, в котором детективы ОСА расследуют убийство владельца пекарни 42-летнего Константина Скляра. Его тело было найдено на служебной квартире, и там же следователи находят коробку с БДСМ игрушками и таблетками для повышения потенции. Небесная находит на руках Скляра ссадины, которые свидетельствуют о том, что за два дня до убийства Константин с кем-то дрался. Детективы предполагают, что это мог быть сосед жертвы 17-летний Сергей Мащенко, который зачем-то от имени Скляра начал вести блог «Откровения извращенца». А отчим Сергея, бывший военный, вполне мог отомстить за жестокое избиение пасынка. Но так ли это на самом деле? В этом разберутся детективы ОСА в сериале Слід 125 серия от 28.06.2021.

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