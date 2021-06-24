Смотрите продолжение сериала Слід 124 серия от 24.06.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют убийство профессора криминалистики Виталия Семеновича Деркача. Ученый уже долгие годы не общался с родным сыном из-за давнего конфликта. И единственным человеком, с которым поддерживал связь Деркач, был его аспирант Антон Васильченко. Их отношения были настолько близкими, что профессор даже написал завещание на Васильченко. Однако в сериале Слід 2021 выясняется, что у Виталия Семеновича была молодая любовница Алина Навроцкая, но оказалось, что девушка была в отношениях еще и с состоятельным бизнесменом. Так кто же из этих людей убил профессора – хитрый аспирант, жадная любовница или ее ревнивый кавалер? Это вы узнаете в сериале Слід 124 серия от 24.06.2021.

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