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Video: Слід: 124 серия смотреть онлайн – 24.06.2021

Сериал След - 124 серия от 24.06.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 124 уже на сайте СТБ
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Смотрите продолжение сериала Слід 124 серия от 24.06.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют убийство профессора криминалистики Виталия Семеновича Деркача. Ученый уже долгие годы не общался с родным сыном из-за давнего конфликта. И единственным человеком, с которым поддерживал связь Деркач, был его аспирант Антон Васильченко. Их отношения были настолько близкими, что профессор даже написал завещание на Васильченко. Однако в сериале Слід 2021 выясняется, что у Виталия Семеновича была молодая любовница Алина Навроцкая, но оказалось, что девушка была в отношениях еще и с состоятельным бизнесменом. Так кто же из этих людей убил профессора – хитрый аспирант, жадная любовница или ее ревнивый кавалер? Это вы узнаете в сериале Слід 124 серия от 24.06.2021.

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