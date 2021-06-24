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Video: Слід: 124 серія дивитися онлайн – 24.06.2021

Серіал Слід - 124 серія від 24.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 124 вже на сайті СТБ
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Дивіться продовження серіалу Слід 124 серія від 24.06.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА розслідують вбивство професора криміналістики Віталія Семеновича Деркача. Вчений вже довгі роки не спілкувався з рідним сином через давній конфлікт. І єдиною людиною, з яким підтримував зв’язок Деркач, був його аспірант Антон Васильченко. Їхні стосунки були настільки близькими, що професор навіть написав заповіт на Васильченка. Однак в серіалі Слід 2021 з’ясовується, що у Віталія Семеновича була молода коханка Аліна Навроцька, але виявилося, що дівчина була у відносинах ще й із заможним бізнесменом. Так хто ж з цих людей вбив професора – хитрий аспірант, жадібна коханка або її ревнивий кавалер? Це ви дізнаєтеся в серіалі Слід 124 серія від 24.06.2021.

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