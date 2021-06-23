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Video: Слід: 123 серія дивитися онлайн – 23.06.2021

Серіал Слід - 123 серія від 23.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 123 вже на сайті СТБ
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Не пропустіть продовження гостросюжетного серіалу Слід 123 серія від 23.06.2021 на сайті СТБ. У власному кабінеті з пістолета застрелений чемпіон світу і тренер з боксу Роман Заярний. Один з його учнів підозрює, що на такий злочин міг піти його син Кирило. Напередодні Роман зі скандалом вигнав хлопця з команди, і на зло батькові Кирило пішов тренуватися до Тимура Крамаря – співмешканця його матері, а також старого суперника його батька. Тимур так і не зміг домогтися таких самих висот у спорті, що і Заярний, і до цього дня заздрив йому. А відразу після вбивства Романа Тимур раптово полетів за кордон. Невже стара ворожнеча стала причиною злочину? Або все ж таки Кирило Заярний вирішив вбити свого батька, щоб помститися і швидше стати спадкоємцем боксерського клубу? У цьому загадковому клубку подій розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 123 серія від 23.06.2021.

Дивіться онлайн Слід – 122 серія від 22.06.2021

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