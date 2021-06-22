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Video: Слід: 122 серія дивитися онлайн – 22.06.2021

Серіал Слід - 122 серія від 22.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 122 вже на сайті СТБ
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Дивіться просто зараз гостросюжетний детективний серіал Слід 122 серія від 22.06.2021 на сайті СТБ. У гаражному кооперативі знаходять тіла трьох хлопців – жертвам проломили голови якимось важким металевим предметом. Детективи з’ясовують, що напередодні смерті всі вони отримали повідомлення від свого друга Руслана Бабака, який запросив їх на зустріч. Але незабаром слідчі ОСА знаходять тіло й самого Руслана, однак Небесна встановлює, що хлопець помер за добу до того, як були вбиті його друзі. А в ноутбуках жертв детективи знаходять секс-відео: виявляється, хлопці билися об заклад на дівчат і записували інтим на камери. Можливо одна з них захотіла помститися за приниження? Або ж були ще люди, які бажали смерті чотирьом пранкерам? Це обов’язково з’ясують найкращі фахівці ОСА в серіалі Слід 122 серія від 22.06.2021.

Дивіться онлайн Слід – 121 серія від 21.06.2021

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