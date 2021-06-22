Смотрите прямо сейчас остросюжетный детективный сериал Слід 122 серия от 22.06.2021 на сайте СТБ. В гаражном кооперативе находят тела трех парней – жертвам проломили головы каким-то тяжелым металлическим предметом. Детективы выясняют, что накануне смерти все они получили сообщение от своего друга Руслана Бабака, который пригласил их на встречу. Но вскоре следователи ОСА находят тело и самого Руслана, однако Небесная устанавливает, что парень умер за сутки до того, как были убиты его друзья. А в ноутбуках жертв детективы находят секс-видео: оказывается, парни заключали пари на девушек и записывали интим на камеры. Может быть одна из них захотела отомстить за унижение? Или же были еще люди, которые желали смерти четырем пранкерам? Это обязательно выяснят лучшие специалисты ОСА в сериале Слід 122 серия от 22.06.2021.

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