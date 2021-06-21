Не пропустите остросюжетный сериал Слід 121 серия от 21.06.2021 на сайте СТБ. Молодая пара случайно находит в лесу вырытый труп молодой девушки. Детективы ОСА, которые приезжают на место преступления, находят еще два трупа, которые захоронены рядом с первой жертвой. Все тела принадлежат темноволосым девушкам примерно одного возраста, и по степени разложения становится понятно, что все они убиты в разное время. В сериале Слід 2021 выясняется, что три года назад в этом же месте был найден труп Кристины Галицкой, и подозреваемым по этому делу проходил некий Анатолий Рохлин. Парень болен шизофренией и за последнее время часто ложился на лечение в психиатрическую клинику. А на одном из тел, которые были недавно найдены в лесу, криминалисты находят сперму Рохлина. Неужели Анатолий все это время продолжал убивать? Или же он просто жертва чужих манипуляций? Развязку этого сложного дела смотрите в сериале Слід 121 серия от 21.06.2021 прямо сейчас.

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