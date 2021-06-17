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Video: Слід: 120 серия смотреть онлайн – 17.06.2021

Сериал След - 120 серия от 17.06.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 120 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн детективный сериал Слід 120 серия от 17.06.2021, в котором ОСА пытается раскрыть очень запутанное дело. Бизнесмен Геннадий Малюсько ночью становится свидетелем жестокого убийства, и мужчине удается запомнить несколько примет преступника – огромная татуировка и атлетичное телосложение. Детективы ОСА находят первого подозреваемого по этому делу – члена банды Романа Ротаенко, и на его теле находят кровь и мозговое вещество пропавшего без вести Олега Лобача. А в это же время Геннадий Малюсько понимает, что за ним началась активная слежка. Кто же пытается убрать ненужного свидетеля? И где сейчас тело Лобача? Во всем этом разберутся детективы ОСА в сериале Слід 120 серия от 17.06.2021.

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