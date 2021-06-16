Смотрите онлайн сериал Слід 119 серия от 16.06.2021 на сайте СТБ. Во дворе собственного дома похищают студентку Анну Романюк. Подобное уже случалось с девушкой ранее – год назад ее выкрали в сексуальное рабство. Тогда Романюк полгода продержали в подвале старого дома, но ей удалось сбежать. В сериале Слід 2021 детективы выясняют, что полиция вынудила Анну дать показания против Ярослава Тельбуха, хотя жертва так и не узнала в нем своего похитителя. Кому и зачем понадобилось сажать Ярослава за решетку? И кто снова похитил Анну Романюк? Ответы на эти вопросы найдут сотрудники ОСА в сериале Слід 119 серия от 16.06.2021.

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