Дивіться онлайн серіал Слід 119 серія від 16.06.2021 на сайті СТБ. На подвір’ї власного будинку викрадають студентку Ганну Романюк. Подібне вже траплялося з дівчиною раніше – рік тому її викрали в сексуальне рабство. Тоді Романюк пів року протримали в підвалі старого будинку, але їй вдалося втекти. У серіалі Слід 2021 детективи з’ясовують, що поліція змусила Ганну дати свідчення проти Ярослава Тельбуха, хоча жертва так і не впізнала в ньому свого викрадача. Кому і навіщо знадобилося садити Ярослава за ґрати? І хто знову викрав Ганну Романюк? Відповіді на ці запитання знайдуть співробітники ОСА в серіалі Слід 119 серія від 16.06.2021.

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