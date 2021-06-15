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Video: Слід: 118 серія дивитися онлайн – 15.06.2021

Серіал Слід - 118 серія від 15.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 118 вже на сайті СТБ
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Не пропустіть нове розслідування в детективному серіалі Слід 118 серія від 15.06.2021 на сайті СТБ. У сміттєвому баку знайдено тіло невідомої дівчини. Жертві завдали удар тупим предметом по голові, а також відрізали декілька пальців на руці. В її пальто детективи знаходять візитну картку салону краси, в якому дівчину впізнають по фотографії з місця злочину. У серіалі Слід 2021 з’ясовується, що вбита – дружина бізнесмена Бориса Горюнова Юлія. Детективам Борис зізнається, що дружину викрали та вимагали з нього пів мільйона гривень. Однак слідчі ОСА підозрюють, що саме Горюнов вбив Юлію. Але чи так це насправді? Або ж дівчина мала подвійне життя, яке і погубило її? У всьому цьому розберуться фахівці ОСА в серіалі Слід 118 серія від 15.06.2021.

Дивіться онлайн Слід – 117 серія від 14.06.2021

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