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Video: Слід: 117 серія дивитися онлайн – 14.06.2021

Серіал Слід - 117 серія від 14.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 117 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн серіал Слід 117 серія від 14.06.2021, в якому детективи ОСА займаються пошуками вбивці студентки коледжу Вероніки Дворецької. Дівчині завдали кілька ножових поранень у дворі однієї з котелень міста. А на стіні будівлі криміналісти виявлять сліди крові, яка не належить Вероніці. У телефоні Дворецької детективи знаходять відео, на якому жертва знущається зі своєї одногрупниці Маї Бурляєвої, і тест ДНК показує, що саме її кров була на місці злочину. Невже дівчина зважилася піти на вбивство, щоб помститися за всі знущання? Або ж у Маї була людина, яка мріяла захистити її від деспота Вероніки? У цій заплутаній і складній справі спробують розібратися фахівці ОСА в серіалі Слід 117 серія від 14.06.2021.

Дивіться онлайн Слід – 116 серія від 10.06.2021

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