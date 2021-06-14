Смотрите онлайн сериал Слід 117 серия от 14.06.2021, в котором детективы ОСА занимаются поисками убийцы студентки колледжа Вероники Дворецкой. Девушке нанесли несколько ножевых ранений во дворе одной из котельных города. А на стене здания криминалисты обнаруживают следы крови, которая не принадлежит Веронике. В телефоне Дворецкой детективы находят видео, на котором жертва издевается над своей одногруппницей Майей Бурляевой, и тест ДНК показывает, что именно ее кровь была на месте преступления. Неужели девушка решилась пойти на убийство, чтобы отомстить за все издевательства? Или же у Майи был человек, который мечтал защитить ее от деспота Вероники? В этом запутанном и сложном деле попробуют разобраться специалисты ОСА в сериале Слід 117 серия от 14.06.2021.

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