Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 116 серия от 10.06.2021 на сайте СТБ. В Дарницком парке найдены сразу два трупа – молодой девушки, которую изнасиловали и задушили, и парня, который скончался от трех ножевых ранений. Следователи выясняют, что первая жертва – проститутка Вероника Жмаченко, и накануне своей смерти она поехала на вызов к клиенту. В сериале Слід 2021 детективы находят сведения о том, что в этом парке уже давно орудует серийный насильник, однако он никогда не убивал своих жертв. Все улики говорят о том, что именно он задушил Веронику, но зачем ему понадобилось убивать свою жертву? И кто вторая жертва в Дарницком парке? В этом запутанном деле попробуют разобраться специалисты ОСА в сериале Слід 116 серия от 10.06.2021.

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