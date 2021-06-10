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Video: Слід: 116 серия смотреть онлайн – 10.06.2021

Сериал След - 116 серия от 10.06.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 116 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 116 серия от 10.06.2021 на сайте СТБ. В Дарницком парке найдены сразу два трупа – молодой девушки, которую изнасиловали и задушили, и парня, который скончался от трех ножевых ранений. Следователи выясняют, что первая жертва – проститутка Вероника Жмаченко, и накануне своей смерти она поехала на вызов к клиенту. В сериале Слід 2021 детективы находят сведения о том, что в этом парке уже давно орудует серийный насильник, однако он никогда не убивал своих жертв. Все улики говорят о том, что именно он задушил Веронику, но зачем ему понадобилось убивать свою жертву? И кто вторая жертва в Дарницком парке? В этом запутанном деле попробуют разобраться специалисты ОСА в сериале Слід 116 серия от 10.06.2021.

Смотрите онлайн Слід – 115 серия от 09.06.2021

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