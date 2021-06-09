Смотрите онлайн остросюжетный криминальный сериал Слід 115 серия от 09.06.2021, в котором детективы ОСА расследуют убийство 42-летнего бизнесмена Артура Дончука. Подозрения сразу же падают на его девушку Инну Бойко, которой Дончук за два дня до смерти завещал все свое имущество и бизнес. Но в сериале Слід 2021 становится известно, что Артур каждый год писал новое завещание на каждую из своих любовниц и таким образом совершал крупные денежные махинации. А также Дончук занимался теневым выведением «грязных» денег в наличку для своих партнеров. Теперь следователям ОСА необходимо понять, кто же все-таки пошел на убийство Дончука ради денег – любовница или партнеры-бандиты. Развязку этого дела смотрите в сериале Слід 115 серия от 09.06.2021 на сайте СТБ.

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