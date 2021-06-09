Дивіться онлайн гостросюжетний кримінальний серіал Слід 115 серія від 09.06.2021, в якому детективи ОСА розслідують вбивство 42-річного бізнесмена Артура Дончука. Підозри відразу ж падають на його дівчину Інну Бойко, якій Дончук за два дні до смерті заповів все своє майно і бізнес. Але в серіалі Слід 2021 стає відомо, що Артур щороку писав новий заповіт на кожну зі своїх коханок, і таким чином здійснював великі грошові махінації. А також Дончук займався тіньовим виведенням «брудних» грошей в готівку для своїх партнерів. Тепер слідчим ОСА необхідно зрозуміти, хто ж все-таки пішов на вбивство Дончука заради грошей – коханка чи партнери-бандити. Розв’язку цієї справи дивіться в серіалі Слід 115 серія від 09.06.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 114 серія від 08.06.2021