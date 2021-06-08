Не пропустіть нове розслідування в гостросюжетному детективному серіалі Слід 114 серія від 08.06.2021 на сайті СТБ. У кафе на Лепковському ринку отруєні кілька людей: представники скандальної організації «Чисте місто» і власник цього ринку Орест Волоський. Молоді активісти померли на місці, а ось Оресту вдалося вижити. У серіалі Слід 2021 стає відомо, що Волоський – майбутній зять власниці цього кафе Тетяни Риженко, який днями мав одружитися з її донькою. Однак брат нареченої Руслан був проти цих стосунків і не раз сварився з Орестом на цьому ґрунті. Хлопець хворий на шизофренію, а Римар і Шаблій знаходять в речах Руслана малюнки з моторошними портретами Волоського. Але чи дійсно психічно нестабільний хлопець міг піти на вбивство? І навіщо тоді він отруїв ні в чому не винних активістів? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся в детективному серіалі Слід 114 серія від 08.06.2021 просто зараз.

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