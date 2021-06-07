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Video: Слід: 113 серія дивитися онлайн – 07.06.2021

Серіал Слід - 113 серія від 07.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 113 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся детективний серіал Слід 113 серія від 07.06.2021 на сайті СТБ. Слідчі ОСА займаються пошуками вбивці Марти Зборовської – директорки реабілітаційного центру для людей з інвалідністю. Нещодавно адміністрація міста повідомила, що не може більше утримувати центр, тому виставляє будівлю на продаж. У серіалі Слід 2021 детективам стає відомо, що в купивлі центру зацікавлений бізнесмен і колишній бандит Святослав Куценко. Річ у тому, що в клініці проводилися процедури оздоровлення лікувальними грязями, які мали на пацієнтів мало не чудотворний ефект. А Куценко хотів побудувати SPA-салон і заробляти на цих грязях величезні гроші. Так невже заради цього Куценко був готовий вбити людину? Відповідь ви дізнаєтеся в серіалі Слід 113 серія від 07.06.2021.

Дивіться онлайн Слід – 112 серія від 03.06.2021

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