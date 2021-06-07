Вы смотрите детективный сериал Слід 113 серия от 07.06.2021 на сайте СТБ. Следователи ОСА занимаются поисками убийцы Марты Зборовской – директора реабилитационного центра для людей с инвалидностью. Недавно администрация города сообщила, что не может больше содержать центр, поэтому выставляет здание на продажу. В сериале Слід 2021 детективам становится известно, что в покупке центра заинтересован бизнесмен и бывший бандит Святослав Куценко. Дело в том, что в клинике проводились процедуры оздоровления лечебными грязями, которые оказывали на пациентов чуть ли не чудотворный эффект. А Куценко хотел построить SPA-салон и зарабатывать на этих грязях огромные деньги. Так неужели ради этого Куценко был готов убить человека? Ответ вы узнаете в сериале Слід 113 серия от 07.06.2021.

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