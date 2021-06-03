Смотрите онлайн сериал Слід 112 серия от 03.06.2021, в котором правоохранительные органы обнаруживают в гараже загородного дома Тараса Храпача труп мужчины, который привязан к стулу. И судя по следам на теле жертвы, мужчину держали в этом подвале как минимум неделю и жестоко пытали. В сериале Слід 2021 детективы ОСА начинают поиски владельца дома, но местные полицейские сообщают детективам, что Тарас не появлялся в поселке уже полгода. А мобильный телефон Храпача последний раз был активен в его столичной квартире. Но где же сейчас Тарас Храпач? И кто он – жертва в гараже его дома? Все это выяснят специалисты ОСА в сериале Слід 112 серия от 03.06.2021 на сайте СТБ.

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