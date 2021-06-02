Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 111 серия от 02.06.2021, в котором детективы ОСА занимаются расследованием необычного дела. В международную компанию на конкурс фотографии кто-то прислал жуткий снимок. На нем изображен неизвестный мужчина, лицо которого больше похоже на фарш. В сериале Слід 2021 детективы вычисляют, что фото было отправлено с телефона 21-летнего Игоря Шостака, но позже становится понятно, что он и есть жертва. Кто же так жестоко убил парня? И зачем преступник отправил фото на конкурс? Во всем этом попробуют разобраться детективы ОСА в сериале Слід 111 серия от 02.06.2021.

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