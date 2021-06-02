Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 111 серія від 02.06.2021, в якому детективи ОСА займаються розслідуванням незвичайної справи. У міжнародну компанію на конкурс фотографії хтось надіслав моторошний знімок. На ньому зображений невідомий чоловік, обличчя якого більше схоже на фарш. У серіалі Слід 2021 детективи з’ясовують, що фото було відправлено з телефона 21-річного Ігоря Шостака, але пізніше стає зрозуміло, що він і є жертва. Хто ж так жорстоко вбив хлопця? І навіщо злочинець надіслав фото на конкурс? У цьому спробують розібратися детективи ОСА в серіалі Слід 111 серія від 02.06.2021.

Дивіться онлайн Слід – 110 серія від 01.06.2021