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Video: Слід: 110 серия смотреть онлайн – 01.06.2021

Серіал Слід - 110 серія від 01.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 110 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 110 серія від 01.06.2021, в якому детективи ОСА намагаються знайти вбивцю 80-річного академіка Олександра Аркадійовича Білодіда. Чоловік помер від розриву судин головного мозку, бо хтось зробив йому ін’єкцію препарату, який підвищує тиск. У серіалі Слід 2021 детективам стає відомо, що вчений відновив свою діяльність в інституті нафтохімії та збирався тестувати нову технологію переробки сланцевої нафти. У цьому йому допомагав колишній учень Сергій Ломага, який тепер був асистентом Олександра Аркадійовича. Детективи з’ясували, що Ломага був у квартирі вченого в день його смерті, і коли Римар спробував допитати Сергія, то хлопець намагався втекти. Невже невдячний Сергій вбив свого вчителя, щоб привласнити собі його розробки? Це спробують з’ясувати детективи ОСА в серіалі Слід 110 серія від 01.06.2021.

Дивіться онлайн Слід – 109 серія від 31.05.2021

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