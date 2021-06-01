Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 110 серія від 01.06.2021, в якому детективи ОСА намагаються знайти вбивцю 80-річного академіка Олександра Аркадійовича Білодіда. Чоловік помер від розриву судин головного мозку, бо хтось зробив йому ін’єкцію препарату, який підвищує тиск. У серіалі Слід 2021 детективам стає відомо, що вчений відновив свою діяльність в інституті нафтохімії та збирався тестувати нову технологію переробки сланцевої нафти. У цьому йому допомагав колишній учень Сергій Ломага, який тепер був асистентом Олександра Аркадійовича. Детективи з’ясували, що Ломага був у квартирі вченого в день його смерті, і коли Римар спробував допитати Сергія, то хлопець намагався втекти. Невже невдячний Сергій вбив свого вчителя, щоб привласнити собі його розробки? Це спробують з’ясувати детективи ОСА в серіалі Слід 110 серія від 01.06.2021.

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