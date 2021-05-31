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Video: Слід: 109 серія дивитися онлайн – 31.05.2021

Серіал Слід - 109 серія від 31.05.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 109 вже на сайті СТБ
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У серіалі Слід 109 серія від 31.05.2021 Роман Піддубний пролежав у комі десять років, але варто було йому прокинутися, як його вбили. Перша підозрювана – дружина Романа Лілія, яка керувала бізнесом чоловіка весь цей час. У жінки був мотив, адже після смерті Піддубного Лілія ставала єдиною власницею його бізнесу. А її колега по роботі розповів, що у Піддубної був коханець, якому вона постійно давала гроші на розвиток його маленького бізнесу. Лілія могла дізнатися, що Роман отямився, і щоб не втратити контроль над компанією, вирішила вбити чоловіка. Але чи так це насправді? Або ж є ще люди, яким вигідна смерть Романа Піддубного? У цій заплутаній справі спробують розібратися детективи ОСА в серіалі Слід 109 серія від 31.05.2021.

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