У серіалі Слід 109 серія від 31.05.2021 Роман Піддубний пролежав у комі десять років, але варто було йому прокинутися, як його вбили. Перша підозрювана – дружина Романа Лілія, яка керувала бізнесом чоловіка весь цей час. У жінки був мотив, адже після смерті Піддубного Лілія ставала єдиною власницею його бізнесу. А її колега по роботі розповів, що у Піддубної був коханець, якому вона постійно давала гроші на розвиток його маленького бізнесу. Лілія могла дізнатися, що Роман отямився, і щоб не втратити контроль над компанією, вирішила вбити чоловіка. Але чи так це насправді? Або ж є ще люди, яким вигідна смерть Романа Піддубного? У цій заплутаній справі спробують розібратися детективи ОСА в серіалі Слід 109 серія від 31.05.2021.

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