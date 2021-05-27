Особлива слідча агенція береться за нову складну справу в гостросюжетному серіалі Слід 108 серія від 27.05.2021. Детективи намагаються знайти злочинця, який викрав двомісячного хлопчика. Його мама – Кіра Шорохова – гуляла на вулиці з коляскою, як раптом до неї зі спини підійшов чоловік і вдарив кийком по голові. Злочинець схопив немовля і зник в невідомому напрямку. Виявилося, що хлопчик – позашлюбний син IT бізнесмена Артура Смілянського, який приховує від своєї дружини факт наявності у нього дитини. Кому могло знадобитися немовля? І чому за нього так і не попросили викуп? Це обов’язково з’ясують найкращі детективи країни в серіалі Слід 108 серія від 27.05.2021.

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