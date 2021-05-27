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Video: Слід: 108 серия смотреть онлайн – 27.05.2021

Сериал След - 108 серия от 27.05.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 108 уже на сайте СТБ
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Особое следственное агентство берется за новое сложное дело в остросюжетном сериале Слід 108 серия от 27.05.2021. Детективы пытаются найти преступника, который похитил двухмесячного мальчика. Его мама – Кира Шорохова – гуляла на улице с коляской, как вдруг к ней со спины подошел мужчина и ударил дубинкой по голове. Преступник схватил младенца и скрылся в неизвестном направлении. Оказалось, что мальчик – внебрачный сын IT бизнесмена Артура Смилянского, который скрывает от своей жены факт наличия у него ребенка. Кому мог понадобиться младенец? И почему за него так и не попросили выкуп? Это обязательно выяснят лучшие детективы страны в сериале Слід 108 серия от 27.05.2021.

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