Особое следственное агентство берется за новое сложное дело в остросюжетном сериале Слід 108 серия от 27.05.2021. Детективы пытаются найти преступника, который похитил двухмесячного мальчика. Его мама – Кира Шорохова – гуляла на улице с коляской, как вдруг к ней со спины подошел мужчина и ударил дубинкой по голове. Преступник схватил младенца и скрылся в неизвестном направлении. Оказалось, что мальчик – внебрачный сын IT бизнесмена Артура Смилянского, который скрывает от своей жены факт наличия у него ребенка. Кому мог понадобиться младенец? И почему за него так и не попросили выкуп? Это обязательно выяснят лучшие детективы страны в сериале Слід 108 серия от 27.05.2021.

Смотрите онлайн Слід – 107 серия от 26.05.2021